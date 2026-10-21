Vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme
Vorübergehend
nicht erreichbar.
Aufgrund eines aktuellen Sicherheitsproblems in PHP wurde diese Website vorsorglich vorübergehend deaktiviert. Damit sollen die Website und die darüber verarbeiteten Daten geschützt werden.
Was ist der Hintergrund?
Das PHP-Projekt hat am 20. Oktober 2026 über zwei kritische Sicherheitslücken informiert und ein Sicherheitsupdate angekündigt. PHP ist eine Software, die auf dem Server zum Betrieb dieser Website eingesetzt wird. Die vorübergehende Abschaltung dient der Vorsorge.
Aktuelle Meldung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
Wann ist die Website wieder erreichbar?
Die Website kann wieder freigegeben werden, sobald die erforderlichen Sicherheitsupdates installiert und die anschließenden Prüfungen abgeschlossen sind. Ein verbindlicher Zeitpunkt lässt sich derzeit noch nicht nennen.
Was bedeutet das für Sie?
Während der Unterbrechung stehen die Inhalte und Funktionen dieser Website nicht zur Verfügung. Bitte versuchen Sie den Aufruf zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.