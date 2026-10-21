Aufgrund eines aktuellen Sicherheitsproblems in PHP wurde diese Website vorsorglich vorübergehend deaktiviert. Damit sollen die Website und die darüber verarbeiteten Daten geschützt werden.

Was ist der Hintergrund?

Das PHP-Projekt hat am 20. Oktober 2026 über zwei kritische Sicherheitslücken informiert und ein Sicherheitsupdate angekündigt. PHP ist eine Software, die auf dem Server zum Betrieb dieser Website eingesetzt wird. Die vorübergehende Abschaltung dient der Vorsorge.



Aktuelle Meldung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)